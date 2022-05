WhatsApp: multi-dispositivo per smartphone ad un passo dal rilascio

Appena qualche giorno fa, Mark Zuckerberg ha ufficializzato tramite i suoi social l’arrivo delle reazioni sulla versione standard di WhatsApp. Non tutti sono ancora in grado di utilizzarle: tra non molto, la fase di roll-out dovrebbe essere completata.

C’è però un’altra attesa funzionalità di WhatsApp più volte chiamata in causa nei nostri articoli e che, secondo le ultime anticipazioni scovate in rete, sarebbe ormai ad un passo da noi: il supporto multi-dispositivo su smartphone e tablet.

Come funziona la modalità Companion su WhatsApp

Stando alle precisazioni condivise dallo staff di WABetaInfo, la funzione multi-dispositivo di WhatsApp su mobile sarà indicata con il nome di Companion Mode:

Il messaggio contenuto nell’immagine recita testualmente:

“La modalità Companion ti permette di collegare questo dispositivo ad un account di WhatsApp registrato sul tuo telefono. Passare alla modalità Companion determinerà il logout dal tuo attuale account di WhatsApp. Questa operazione cancellerà tutti i dati di WhatsApp memorizzati in locale, inclusi i tuoi messaggi e i contenuti multimediali. Puoi esportare i dati del tuo attuale account utilizzando il backup di Google Drive.”

In buona sostanza, gli utenti saranno in grado di utilizzare il proprio account su due smartphone o tablet in contemporanea, esattamente come avviene con la versione desktop del servizio. Qualora sul dispositivo fosse già presente un altro account della medesima applicazione, questo verrebbe rimosso assieme a tutti i relativi dati. Tale possibilità sarà messa al servizio sia degli utenti Android e sia dei possessori di iPhone con a bordo iOS.