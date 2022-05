WhatsApp: reazioni disponibili per tutti, ora è UFFICIALE

Ne abbiamo parlato tantissime volte in nostri precedenti articoli ma, finalmente, le reazioni fanno il loro esordio ufficiale sulla versione standard di WhatsApp. Com’è ovvio che sia, trattandosi di una nuova funzionalità, potrebbero esserci ulteriori modifiche con i successivi aggiornamenti.

Dopo l’immancabile periodo di test su WhatsApp Beta, le reaction sono attualmente in fase di rilascio per tutti gli utenti Android, iOS e per coloro che utilizzano il celebre servizio di messaggistica istantanea anche in modalità desktop e web.

Le reazioni sbarcano sulla versione standard di WhatsApp

Ad annunciare l’arrivo delle reazioni su WhatsApp ci ha pensato direttamente Mark Zuckerberg, condividendo il seguente post su Facebook appena qualche ora fa:

Al momento, le uniche reazioni disponibili su WhatsApp sono il pollice alto, il cuore, la faccina sorridente, la faccina stupita, la faccina triste e le mani giunte in segno di gratitudine. Come lo stesso Zuckerberg ha precisato in un commento al medesimo post, altre reazioni arriveranno presto.

Sarebbe interessante capire se, con il passare del tempo, gli utenti avranno possibilità illimitata di scegliere quali reaction utilizzare per i messaggi nelle chat di WhatsApp o se, comunque, ci saranno delle reazioni predefinite su cui fare affidamento in base alle preferenze.

Le reazioni sono in fase di roll-out: potrebbe volerci ancora un po' di tempo prima che chiunque di voi sia in grado di utilizzarle.