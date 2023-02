WhatsApp: modifica dei messaggi anche sulla versione per iOS

Sono passati circa 6 mesi da quando abbiamo appreso della possibilità di modificare i messaggi su WhatsApp Beta per Android, funzione ancora in fase di sviluppo. Successivamente, la stessa possibilità ha coinvolto il client desktop.

Ora, finalmente, ci sono buone notizie riguardanti l’app per iOS. Il tutto grazie all’ultima release beta, la 22.23.0.73 disponibile su TestFlight, che conferma il lavoro degli sviluppatori in tal senso.

Anche gli utenti iOS potranno modificare i messaggi di WhatsApp

Gli screenshot condivisi da WABetaInfo lasciano poco spazio ai dubbi e mostrano come avverrà la modifica dei messaggi su WhatsApp Beta per iOS:

La nuova funzione introdotta dal team di WhatsApp consentirà ai beta tester di modificare i propri messaggi entro 15 minuti dall’invio. Nel momento stesso in cui un messaggio dovesse subire cambiamenti, l’etichetta “Modificato“ apparirebbe nel fumetto della chat. In questa prima versione, solo i messaggi di testo potranno essere modificati e non le didascalie per immagini, video e documenti: ulteriori miglioramenti sono attesi con i prossimi update.

La modifica dei messaggi su WhatsApp potrebbe rivelarsi decisamente utile per gli utenti che scrivono troppo frettolosamente e che, in un secondo momento, si accorgono di aver commesso un errore di battitura o di aver inviato un messaggio sbagliato. Questa attesa possibilità sarà presto al servizio di alcuni beta tester e, al momento, non abbiamo informazioni più dettagliate circa i tempi necessari per il rilascio sulla versione ufficiale di WhatsApp.