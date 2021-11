Su WhatsApp è in arrivo una funzione molto richiesta

L'aggiornamento 2.21.23.1 di WhatsApp Beta introduce una importante novità per i messaggi eliminati in chat: la possibilità di eliminare un messaggio su WhatsApp senza più limiti di tempo.

Niente più limiti di tempo per i messaggi eliminati su WhatsApp

Da quando l'applicazione di instant messaging ha introdotto la funzionalità più di 4 anni fa, gli utenti hanno sempre avuto una stretta finestra temporale per rimuovere un messaggio per tutti. Inizialmente era di appena 7 minuti ma, con il passare del tempo, gli sviluppatori hanno innalzato il limite a 1 ora, 8 minuti e 16 secondi. All'interno della versione 2.21.23.1 scopriamo però che la compagnia in forze a Meta darà presto la possibilità di eliminare i messaggi per tutti anche se inviati mesi addietro. L'immagine sottostante è più che esplicativa: con la build installata è possibile cancellare un messaggio inviato in chat addirittura risalente a fine agosto, ovvero quasi tre mesi fa.

Ovviamente, però, trattandosi di una beta, è probabile che la versione finale della funzionalità sarà diversa da quella invece relativa alla versione 2.21.23.1. Indipendentemente da ciò, è chiaro che la compagnia sta valutando di offrire ai propri utenti la possibilità di eliminare un messaggio per tutti anche se inviato diversi mesi addietro.

L'aggiornamento alla versione 2.21.23.1 è disponibile per tutti gli utenti iscritti al canale beta del Play Store oppure scaricando l'APK dell'applicazione da questo link di APK Mirror; badate bene che la funzione è ancora in fase di sviluppo interno e non è ancora disponibile per essere utilizzata da tutti.