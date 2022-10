WhatsApp: l'ultima novità per gli aggiornamenti di stato è già su iOS

Nuove ed interessanti funzionalità stanno continuando ad essere introdotte su WhatsApp che, ancora oggi, rimane una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate dal pubblico, nonostante l’agguerrita concorrenza.

Questa volta, in base alle recenti informazioni trapelate online, un’ulteriore possibilità è già in fase di test su WhatsApp Beta per iOS e, nello specifico, chiama in causa gli aggiornamenti di stato condivisi dagli utenti.

Reazioni agli aggiornamenti di stato sempre più vicine al rilascio ufficiale su WhatsApp

Come di consueto, diamo uno sguardo agli screenshot condivisi nel post pubblicato dal team di WABetaInfo e cerchiamo di capire meglio cosa bolla in pentola, almeno in relazione al circuito beta di WhatsApp:

Le due immagini fanno riferimento a WhatsApp Beta per iOS in versione 22.21.75 e, come si può leggere direttamente dal changelog, gli utenti hanno ora la possibilità di reagire ad un aggiornamento di stato scegliendo una fra le 8 emoji attualmente presenti. Non si esclude che, con i futuri update, la scelta possa essere ancora più ricca e variegata da questo punto di vista.

Vi terremo aggiornati su ogni successivo sviluppo ma, prima dei saluti, c’è un altro piccolo consiglio per voi: nel caso foste alla ricerca di un nuovo smartphone a basso costo ma comunque adatto per l’utilizzo giornaliero di WhatsApp, sappiate che Realme Narzo 50A Prime è disponibile su Amazon al prezzo di 139 euro grazie ad uno sconto a sorpresa del 18% che vi farà risparmiare ben 30 euro.

