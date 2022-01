WhatsApp: l'ingegnoso trucco per chattare in tutte le lingue

WhatsApp è l'applicazione di messaggistica istantanea più diffusa in assoluto. Non è quindi da escludere che possa essere utilizzata per intrattenere conversazioni con gente abituata a parlare una lingua diversa dalla tua. Niente paura: grazie a questo semplice trucco sarai in grado di aggirare efficacemente il problema.

Come scrivere in un'altra lingua su WhatsApp

Presupposto fondamentale è che sullo smartphone sia installata la tastiera Gboard, o comunque un'alternativa ugualmente valida che renda disponibile la funzione che di seguito descriveremo. Innanzitutto, dopo aver avviato l'applicazione, clicca sulla chat di tuo interesse per iniziare la fase di scrittura del messaggio. Una volta comparsa la tastiera Gboard noterai nell'angolo in alto a destra un pulsante con tre puntini, sul quale sarà necessario cliccare:

Fatto ciò, ti troverai al cospetto di una serie di altri pulsanti ma quello su cui dovrai cliccare sarà “Traduzione”:

Dopo aver selezionato correttamente la lingua di partenza e quella di destinazione (in questo caso, da italiano ad inglese), ti basterà scrivere il messaggio nello spazio disponibile subito in basso e, in tempo reale, questo verrà tradotto ed inserito nel classico form di WhatsApp per la digitazione del testo:

Completata l'operazione, dovrai solo cliccare sul pulsante di invio ed il messaggio sarà recapitato al destinatario. Per dovere di cronaca: la procedura appena descritta implica che, per scrivere su WhatsApp un messaggio in un'altra lingua, il testo sia inviato ai server di Google Translate affinché la traduzione vada a buon fine.