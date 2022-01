WhatsApp: il trucco per eliminare la dicitura "Sta scrivendo..." in chat

Il ragazzo o la ragazza dei vostri sogni vi propone un appuntamento su WhatsApp: l'indecisione sui tempi e sulle modalità di risposta sono tante, prima un “Sì” (troppo precipitosi?) e poi un “No” (troppo restii?). Nel frattempo, la dicitura “Sta scrivendo…” informerà puntualmente l'altra persona di ogni vostro tentativo, creando sì una giusta suspense ma allo stesso tempo rendendo spontanea la domanda: “Ma che diavolo starà scrivendo?”.

Come nascondere il messaggio “Sta scrivendo…” su WhatsApp

Per evitare imbarazzanti malintesi, oltre che pericolose tachicardie ai destinatari, esiste un banalissimo trucco grazie al quale la fastidiosa scritta non sarà più mostrata. Infatti, mettendo offline lo smartphone l'applicazione non sarà più in grado di comunicare al vostro contatto il fatto che stiate scrivendo un messaggio in quel preciso istante. Prendetevi tutto il tempo che vi serve e cliccate su pulsante d'invio solo ad operazione compiuta: dopo aver ripristinato la connessione, questo sarà subito recapitato al destinatario.

Si tratta dell'accorgimento più rapido da mettere in atto, dovendo però fare i conti con l'assenza di rete che potrebbe rivelarsi piuttosto scomoda. Niente paura, esiste anche un piano B: installate l'applicazione Flysat, grazie alla quale potrete godere di una sorta di navigazione “in incognito” non solo su WhatsApp ma anche su tutte le altre applicazioni presenti sullo smartphone. Unico limite: funziona solo con messaggi di testo, niente foto o video, ma trattandosi di WhatsApp potrebbe essere più che sufficiente nella stragrande maggioranza dei casi (in alternativa, l'aeroplanino nei toggle sarà sempre disponibile).