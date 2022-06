WhatsApp: l’emoji animata del cuore pulserà forte anche su Android

Il team di WhatsApp sta continuando incessantemente a lavorare per mettere a disposizione di milioni di utenti nuove funzionalità ed un servizio sempre più completo, stabile e soprattutto sicuro.

Capita poi che vengano perfezionate alcune feature di minore importanza, allo scopo di rendere più divertente l’utilizzo di WhatsApp: è il caso dell’emoji animata con il cuore pulsante.

L’emoji animata del cuore pulsante sarebbe in dirittura d’arrivo su WhatsApp Beta per Android

Dopo aver reso disponibile nel mese di gennaio l’emoji animata del cuore pulsante ad alcuni utenti iOS del circuito beta, WhatsApp ha poi rimosso tale funzionalità nel giro di poche settimane. Non è chiaro quale motivo ci sia alla base di una simile decisione. Buone notizie, invece, per gli utenti di WhatsApp su Android: il cuore pulsante sarebbe in fase di sviluppo ed a breve, salvo clamorosi imprevisti, dovrebbe essere lanciato in versione beta e successivamente sulla versione standard.

Al momento non conosciamo le tempistiche necessarie perché gli utenti di WhatsApp Beta per Android possano finalmente essere in grado di utilizzare l’emoji animata del cuore pulsante. Dando uno sguardo all’immagine condivisa da WABetaInfo, saranno disponibili diversi colori tra i quali scegliere. Tuttavia, perché l’emoji venga correttamente visualizzata in chat, è importante che anche per il destinatario sia stata abilitata. Per ora, tutto tace sul fronte iOS.

