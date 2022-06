WhatsApp: il tasto "pausa" per i messaggi vocali arriva su Windows

WhatsApp sta continuando ad implementare numerose funzionalità con l’obiettivo di rendere l’utilizzo del servizio ancora più intuitivo ed efficace. Questa volta, gli sviluppatori si sono concentrati sui messaggi vocali.

Nello specifico, WhatsApp Beta per Windows ha iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento che darà modo agli utenti di mettere in pausa la registrazione per poi riprenderla in un momento successivo.

Le ultime novità di WhatsApp Beta per Windows

Come di consueto, è lo staff di WABetaInfo a condividere informazioni dettagliate circa l’attesa feature che darà modo di gestire più facilmente i messaggi vocali:

Come si può facilmente notare, il pulsante per interrompere momentaneamente la registrazione di una nota vocale su WhatsApp è stato collocato subito a sinistra rispetto al tasto di invio, accanto al timer che indica la durata del contenuto ed all’icona del cestino per procedere all’immediata eliminazione del messaggio.

Non tutti sono al momento in grado di visualizzare il tasto pausa utilizzando WhatsApp Beta su Windows ma l’operazione di roll-out dovrebbe giungere a compimento nel giro di pochissime ore. Subito dopo, qualora i feedback risultassero positivi, si procederebbe anche al rilascio in favore della versione standard.

