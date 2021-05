La funzionalità che permette di eliminare i messaggi WhatsApp inviati è utile, ma spesso si rivela pesante per il destinatario, che potrebbe perdersi qualcosa di importante. Se hai bisogno di leggere qualsiasi messaggio ti arrivi su WhatsApp, anche se cancellato, abbiamo la soluzione. Si chiama WAMR ed è un'applicazione di terze parti (quindi non ufficiale) per Android, che puoi usare gratis. Super collaudata, l'abbiamo provata e funziona bene.

WhatsApp: come leggere i messaggi cancellati

Il funzionamento di questo sistema è semplicissimo perché non richiede particolari competenze per essere utilizzato. Infatti, tutto quello che devi fare è scaricare l'applicazione WAMR direttamente dal Google Play Store (ha più di 10.000.000 di download) e seguire la configurazione guidata. Non solo WhatsApp, potrai usarla anche per Telegram e altri servizi di messaggistica istantanea.

Dopo aver sistemato l'applicazione, la stessa rimarrà in “agguato”: quando qualcuno ti invierà un messaggio WhatsApp – e poi lo cancellerà – ti arriverà una notifica (anche in caso di foto, video e audio), che ti mostrerà quanto eliminato: potrai comunque avervi acceso.

In questo modo, finalmente non perderai più alcun messaggio, anche se non hai fatto in tempo a guardarlo prima che fosse cancellato. Un modo super semplice per tenere sotto controllo le tue conversazioni, ma che deve farti anche riflettere: stai bene attento quando mandi un messaggio perché l'opzione per cancellarli può essere facilmente aggirata da sistemi come questo.

App