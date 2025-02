WhatsApp: la novità per non perdere mai di vista i filtri delle chat

Grazie all’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android (versione 2.25.4.12), disponibile sul Google Play Store, è stato scoperto che gli sviluppatori hanno lavorato ad una nuova funzionalità per mantenere i filtri delle chat sempre visibili.

Come si può vedere dallo screenshot condiviso grazie a WABetaInfo, alcuni beta tester possono già sperimentare questa novità, che assicura che i filtri delle chat di WhatsApp rimangano fissati in cima alla lista delle conversazioni ogni volta che si apre l’applicazione.

Filtri delle chat sempre visibili su WhatsApp

In precedenza, i filtri non erano immediatamente visibili all’apertura di WhatsApp: gli utenti dovevano scorrere la lista delle chat per farli apparire, rendendo l’accesso meno immediato e pratico. Con questo aggiornamento, WhatsApp risolve il problema mostrando automaticamente i filtri non appena si avvia l’applicazione.

Questo cambiamento migliora notevolmente l’esperienza d’uso, poiché i filtri sono ora accessibili istantaneamente, senza passaggi aggiuntivi. Gli utenti di WhatsApp possono vedere fin da subito quali elenchi contengono nuovi messaggi, evitando ogni volta di scorrere manualmente la lista delle conversazioni.

Questa novità è particolarmente utile per chi utilizza i filtri per gestire le proprie chat in modo più efficiente. Ad esempio, chiunque abbia organizzato le conversazioni in categorie come “Personali”, “Lavoro” e “Gruppi” potrebbe controllare rapidamente i messaggi non letti in ciascuna sezione.

Anche professionisti e aziende che gestiscono numerose chat con i clienti trarranno vantaggio da questa modifica, in quanto potranno dare priorità alle risposte in modo più produttivo. Rendendo i filtri sempre visibili, WhatsApp semplifica la navigazione tra le chat, permettendo agli utenti di concentrarsi sui messaggi più importanti senza perdere tempo. Inoltre, alcuni beta tester potrebbero notare che il filtro per visualizzare i “Preferiti” è stato automaticamente spostato in prima posizione rispetto ad altre liste secondarie.

Vi terremo aggiornati in caso di ulteriori novità, anche in relazione alle tempistiche di rilascio sulla versione ufficiale di WhatsApp.