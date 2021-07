Il supporto multi-dispositivo di WhatsApp è finalmente arrivato. Tuttavia, al momento sembra essere una funzionalità disponibile per pochi fortunati clienti.

WhatsApp: arriva il supporto al MULTI-DISPOSITIVO

Per chi non lo sapesse, il supporto multi-piattaforma è stata una delle feature più richieste dagli utenti di tutto il mondo. Gli utilizzatori di Telegram la adoperano da diverso tempo, con grande gioia a dispetto degli utenti di WhatsApp. Adesso però, sembra che l'azienda di proprietà di Mark Zuckerberg abbia rilasciato tale possibilità per la sua app di messaggistica online. La novità però non è ancora disponibile per tutti. Solo una manciata di utenti in tutto il pianeta sono in grado di vedere l'aggiornamento.

Qual è la vera rivoluzione?

Ora si potrà utilizzare il servizio di messaggistica su più device anche quando il vostro smartphone principale non è connesso a Internet. La funzionalità è attualmente in fase di implementazione per pochi eletti sul canale beta, secondo quanto riportato dal portale di WABetaInfo. Per verificare se avete ricevuto l'update, vi basterà cliccare su “Dispositivi collegati” all'interno del menù delle impostazioni di WhatsApp e cercare il banner che informa della “Beta multi-device”.

Sfortunatamente, non sarete in grado di utilizzare il vostro account su un secondo smartphone, ma potrete utilizzarlo sul vostro laptop o PC desktop, collegando fino a 4 dispositivi aggiuntivi. Per motivi di sicurezza, tuttavia, verrete disconnessi da tutti i prodotti qualora il vostro telefono non risultasse connesso ad Internet per più di 14 giorni.

Se state pensando a come l'utilizzo di più dispositivi possa influire sulla crittografia end-to-end, potete controllare come l'azienda ha sviluppato tale supporto. Tenete presente che questa feature è ancora in versione beta, quindi tutte le impostazioni e funzionalità potrebbero non essere disponibili o venir eseguite correttamente.

Ora è un buon momento per andare ad aggiornare l'app sul Play Store o sull'App Store. Farete parte di questa cerchia di pochi fortunati eletti? Fatecelo sapere.

