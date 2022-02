WhatsApp Desktop: vi mostriamo come funzionano le reazioni ai messaggi

Il team di WhatsApp sta lavorando molto per rendere l'esperienza di utilizzo del client Desktop equiparabile a quella della versione mobile per sistemi operativi Android e iOS. Molta attenzione continuano a ricevere le reazioni ai messaggi, che ormai sembrerebbero ad un passo dall'ufficialità

Negli ultimi giorni è stata rilasciata la versione 2.2207.0 di WhatsApp Desktop Beta: non ci sono novità clamorose, come da un po' di tempo a questa parte avviene, ma lo staff di WABetaInfo ha condiviso un nuovo screenshot che, in buona sostanza, mostra quello che sarà il funzionamento delle Reaction in chat.

Reazioni sempre più in primo piano su WhatsApp Desktop Beta

Cominciamo quindi mostrando l'immagine a cui abbiamo fatto riferimento pochi istanti fa:

Come si può facilmente notare, nella zona sinistra rispetto al messaggio di WhatsApp comparirà una piccola icona relativa all'utilizzo delle emoji. Per reagire ad un messaggio sarà sufficiente cliccare su di essa e, subito dopo, compariranno le reazioni disponibili per l'utente. Occorre precisare che l'iconcina accanto al messaggio non sarà sempre visibile ma verrà mostrata solo muovendo il cursore del mouse in corrispondenza del testo. Una soluzione semplice ed immediata, che tuttavia potrebbe subire ulteriori sviluppi con i futuri aggiornamenti.

Le Reaction di WhatsApp, da un po' di mesi a questa parte, rappresentano una delle funzionalità più richieste dagli utenti che, giorno dopo giorno, si affidano al popolare servizio di messaggistica istantanea per rimanere in contatto con colleghi, amici o familiari. Al momento, trattandosi di un'opzione in fase di test, non è possibile avere informazioni dettagliate circa le tempistiche necessarie perché le reazioni ai messaggi arrivino sulla versione ufficiale di WhatsApp Desktop. Però, considerandone l'attuale stato di sviluppo, non dovrebbe mancare molto all'esordio ufficiale.

Ovviamente continueremo a tenervi informati su tutte le novità, più e meno rivoluzionarie, in arrivo per ogni versione di WhatsApp.