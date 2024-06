WhatsApp, inviare foto e video in HD sarà più facile con iOS

La novità era stata anticipata in fase di beta test. Ora, con il recente update, verrà estesa a tutti gli utenti iOS: WhatsApp si aggiorna e porta con sé una gradita funzionalità, che riguarda la qualità delle fotografie inviate. Sarà infatti possibile impostare come predefinita la qualità HD direttamente nelle impostazioni.

Potremo scegliere tra standard e HD

Inviare foto e video su WhatsApp, si sa, ne abbassa drasticamente la qualità. Per ovviare al problema, gli sviluppatori avevano aggiunto la possibilità di selezionare, di volta in volta, se inviare una versione HD oppure no di un file. Con il nuovo aggiornamento, come si legge su WaBetaInfo, sarà possibile impostare la qualità HD come predefinita direttamente dalle impostazioni, affinché si applichi direttamente a tutti gli allegati inviati.

La nuova funzionalità non si applica alle sole fotografie, ma anche ai video. Scegliendo di mantenere l’opzione standard, gli utenti potranno condividere media di dimensioni inferiori ma di qualità più bassa; optando, invece, per la versione HD foto e video verranno inviati con una definizione più alta, naturalmente più pesanti ma senza perdita di dettagli. Non è ancora possibile, tuttavia, inviare file in qualità originale: per farlo è necessario ricorrere a un trucchetto e condividerli come fossero documenti.

Per accedere alla nuova funzionalità basterà aggiornare WhatsApp sul proprio dispositivo iOS alla versione 24.12.78, ancora non disponibile in Italia ma che – presumibilmente – dovrebbe arrivare a breve. Il rollout è in ogni caso iniziato e sarà disponibile per tutti gli utenti nelle prossime settimane. Sicuramente un cambiamento minimo, ma che può far comodo specialmente a chi condivide fotografie e video in ambito lavorativo o di studio e che desiderano mantenere qualità elevata per i propri file, senza ricorrere a piattaforme esterne per il loro caricamento.