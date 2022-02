WhatsApp obbligata dalla UE sta inviando un messaggio sulla privacy

Dobbiamo prepararci a un nuovo esodo? Sì, perché WhatsApp, in questi giorni, sta inviando un messaggio a tutti gli utenti legato alla nuova informativa sulla privacy. Ad aver obbligato la nuova società madre, Meta Platforms, è stata una lettera formale inviata all'azienda dalla Commissione Europea. Perciò, volente o nolente, si sta adeguando a quanto richiesto dai piani alti dell'UE. Scopriamo insieme tutti i dettagli e se è il caso di preoccuparsi come già molti stanno facendo.

Tempo fa, a seguito del WhatsApp Gate e dell'esodo di molti utenti verso applicazioni alternative all'apparenza più sicure, come Telegram e Signal, il Commissario Europeo della Giustizia, Didier Reynders aveva dichiarato:

In questi giorni, Meta Platforms, la società a guida dell'app di messaggistica istantanea, ha preso in mano le redini e sta inviando a tutti gli utenti un nuovo messaggio. Nel testo, vengono specificati i nuovi Termini e Condizioni relativi alla privacy dei dati personali e sensibili degli utenti con un account WhatsApp attivo. In alto, sopra la pagina contenente la lista delle chat, sta comparendo un messaggio che spiega:

Cliccando la voce “Scopri di più“, l'utente viene reindirizzato sulla pagina del centro assistenza di WhatsApp dove si possono trovare tutte le specifiche del caso, dettaglio per dettaglio:

Stiamo aggiornando la nostra Informativa sulla privacy per gli utenti di WhatsApp, in base alle indicazioni della nostra principale autorità di controllo europea per la protezione dei dati, la Commissione Irlandese per la Protezione dei Dati.

Come sempre, non possiamo leggere né ascoltare le tue conversazioni personali perché sono protette dalla crittografia end-to-end. E lo saranno sempre.

Sappiamo bene che la privacy è una delle principali preoccupazioni dei nostri utenti, e proprio per questo desideriamo essere molto chiari: questo aggiornamento non cambia il modo in cui gestiamo il nostro servizio, né le modalità di trattamento, utilizzo e condivisione dei dati con altri, inclusa la nostra società madre Meta.