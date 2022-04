WhatsApp, interessanti novità per le reaction: utenti accontentati

Periodo intenso per gli sviluppatori di WhatsApp che, aggiornamento dopo aggiornamento, rendono disponibili per gli utilizzatori del servizio tante nuove funzionalità per interagire con familiari, amici e colleghi.

L'ultimo cambiamento individuato su WhatsApp Beta chiama in causa direttamente le reaction che, almeno secondo le volontà del team di sviluppo, potrebbero non limitarsi più a sei emoji preimpostate.

Si potranno utilizzare ancora più emoji per le reazioni ai messaggi di WhatsApp

Lo staff di WABetaInfo, sempre attento ad ogni minima novità in arrivo, ha individuato un dettaglio interessante relativo a WhatsApp Beta per Android. Diamo quindi uno sguardo allo screenshot da loro condiviso:

Come si può notare, accanto alle sei emoji standard con cui è possibile reagire ai messaggi ricevuti su WhatsApp è comparsa una nuova icona raffigurante il simbolo “+”. Questo fa chiaramente intuire la possibilità di aggiungere ulteriori emoji a quelle già presenti per le reaction. Detto questo, c'è un aspetto ancora da chiarire: quante altre emoji sarà possibile scegliere per utilizzarle con le reazioni? Risulteranno tutte compatibili con questa funzionalità oppure sarà la stessa WhatsApp a suggerirne di altre in base alla loro ottimizzazione?

Al momento non è possibile rispondere a tutti i quesiti. L'aggiornamento è disponibile lato server, ciò significa che solo una parte dell'utenza di WhatsApp Beta per Android vi ha accesso. La cosa non sorprende: lo sviluppo è ancora in una fase molto calda. Secondo le segnalazioni finora ricevute, coloro a cui viene adesso mostrato il nuovo pulsante sono in grado di inserire altre emoji senza limiti ma, allo stesso tempo, non riescono ad utilizzarle. Altri invece visualizzano il tasto “+” ma, cliccandoci sopra, non accade nulla.

Insomma, la situazione appare piuttosto nebulosa ma ci sono comunque notevoli passi in avanti. Sicuramente, le prossime versioni di WhatsApp Beta sapranno fornirci risposte più chiare in tal senso, aspettando il rilascio a livello globale di questa nuova funzionalità.