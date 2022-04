WhatsApp: sondaggi in arrivo, corretto anche un fastidioso bug

Importanti novità per WhatsApp, almeno tenendo in considerazione gli ultimi aggiornamenti diffusi sul circuito beta. I primi a beneficiare di una nuova quanto richiesta funzionalità dovrebbero essere gli utenti iOS.

Nel frattempo, un bug riscontrato da coloro che utilizzano WhatsApp Desktop è stato finalmente risolto: parliamo dell'impossibilità di visualizzare le anteprime dei link condivisi in chat, malfunzionamento subito segnalato agli sviluppatori.

Sondaggi nelle chat di gruppo su WhatsApp Beta per iOS

Andiamo con ordine e concentriamoci sulle nuove funzioni che lo staff di WABetaInfo ha individuato a bordo di WhatsApp Beta per iOS in versione 22.8.0.72: i sondaggi. Lo screenshot che riportiamo di seguito è piuttosto esplicativo:

Non si tratta di una novità in senso assoluto, considerato che i sondaggi avessero già fatto capolino nelle versioni precedenti di WhatsApp Beta. La funzionalità è ancora in fase di sviluppo, di conseguenza non è possibile farne uso ma vanno senza dubbio sottolineati i notevoli passi in avanti compiuti rispetto a quanto avessimo già evidenziato durante le fasi iniziali.

Chiaramente, tale opzione troverà senso nelle chat di gruppo. Sarà possibile aggiungere fino a 12 alternative di risposta e gli altri membri del gruppo di WhatsApp potranno esprimere la loro preferenza in qualunque momento, o almeno fino a quando il sondaggio resterà disponibile. Inoltre, sarà possibile modificare l'ordine delle risposte cliccando sul relativo pulsante hamburger sulla destra.

Come detto, non si tratta dell'unico aspetto verso cui gli sviluppatori stanno orientando i loro sforzi. Buone notizie anche per gli utenti di WhatsApp Desktop che, nelle ultime settimane, avevano segnalato la mancanza dell'anteprima relativa ai link inviati in chat: grazie all'ultimo aggiornamento correttivo, sembra che il problema sia stato finalmente risolto.

Tornando invece a parlare dei sondaggi, non dovrebbe mancare molto prima del rilascio completo su WhatsApp Beta per iOS e su tutte le altre versioni, tenendo conto anche del client ufficiale.