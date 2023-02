WhatsApp: importanti novità per foto, messaggi effimeri, avatar e non solo

Piacevoli sorprese per i milioni di utenti che, giorno dopo giorno, utilizzano WhatsApp per rimanere in contatto con amici, familiari e colleghi di lavoro. Alcune di queste riguardano la versione ufficiale per Android, già disponibile al download.

Vi sono però anche delle nuove funzionalità per coloro che chattano su WhatsApp Beta e gradiscono in particolar modo i messaggi effimeri: alcuni di questi, infatti, potranno essere conservati qualora ce ne fosse la necessità.

WhatsApp fa il pieno di novità con gli ultimi aggiornamenti

Per cominciare, diamo un’occhiata a quanto riportato nella descrizione relativa all’ultimo aggiornamento della versione ufficiale di WhatsApp per Android:

È ora possibile aggiungere didascalie ai documenti che invii.

Abbiamo aumentato il limite dei caratteri per l’oggetto e la descrizione dei gruppi per consentirti di descriverli meglio.

Ora si possono inviare fino a 100 foto o video in una sola volta (rispetto al limite precedente di 30).

È ora possibile creare avatar personalizzati e usarli come sticker e immagini del profilo. Per iniziare, vai su Impostazioni > Avatar.

Il changelog qui condiviso, come detto, è relativo al client standard. Allo stesso tempo, notevoli cambiamenti riguardano anche WhatsApp Beta per Android in versione 2.23.4.10 (e successivamente iOS). A tal proposito, vi mostriamo gli screenshot pubblicati dal team di WABetaInfo:

Come si evince da queste schermate, anche in presenza di una chat di WhatsApp basata sui messaggi effimeri sarà comunque possibile conservare alcuni di essi, evitando che scompaiano dopo il tempo stabilito. Questi ultimi, in ogni momento, potranno essere consultati da tutti i partecipanti all’interno della sezione dedicata.

Per salvare un messaggio effimero basterà effettuare una pressione prolungata su di esso e cliccare sul simbolo del segnalibro. Per adesso non abbiamo informazioni dettagliate circa le tempistiche richieste perché questa novità venga resa disponibile anche sul client ufficiale di WhatsApp ma, come sempre, vi terremo aggiornati.