WhatsApp: foto in qualità originale anche sulla versione desktop

Il team di WhatsApp continua a lavorare per fornire al pubblico nuove e richieste funzionalità che assicurino un utilizzo sempre più completo ed immediato del celebre servizio di messaggistica istantanea.

Come già avevamo anticipato in un nostro precedente articolo, gli utenti saranno in grado di scegliere il tipo di qualità da preservare durante l’invio di foto ed immagini su WhatsApp, limitando i tipici artefatti relativi alla compressione.

Importanti novità per WhatsApp Desktop Beta

Lo screenshot pubblicato da WABetaInfo ci aiuta a comprendere meglio come avverrà la scelta da parte del mittente prima che l’immagine venga condivisa:

Non molto tempo fa, WhatsApp ha annunciato di essere a lavoro sulla funzione che permetterà agli utenti di inviare foto nella loro qualità originale, mantenendo la stessa risoluzione. Questo importante aggiornamento migliorerà di gran lunga l’esperienza utente durante l’invio di immagini e, come detto, è in fase di sviluppo anche per una futura versione di WhatsApp Desktop Beta.

Attualmente questo privilegio è disponibile solo su WhatsApp Beta per Android, dove i beta tester possono gestire a loro discrezione la qualità delle foto inviate. Tuttavia, e come appena ricordato, lo screenshot di WABetaInfo mostra che tale impostazione sarà presto inclusa anche nel circuito beta su desktop. Gli utenti non dovranno più preoccuparsi che le loro immagini perdano qualità o risoluzione durante l’invio.

In alternativa, sarà comunque possibile scegliere di inviare le foto utilizzando il metodo di compressione standard, che è l’opzione predefinita ed utile per coloro che desiderano risparmiare spazio di archiviazione. Nonostante lo sviluppo sia ancora in atto, il rilascio dovrebbe avvenire con un imminente aggiornamento di WhatsApp e come sempre vi terremo informati.