WhatsApp, arriva un'importante funzionalità per i gruppi

In attesa della soluzione ai sondaggi confusionari su WhatsApp, il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha confermato giusto in queste ore un aggiornamento in arrivo per il suo servizio di messaggistica. Nel corso delle prossime settimane, gestire i gruppi WhatsApp diventerà molto più semplice grazie a questa nuova funzionalità.

La gestione dei gruppi WhatsApp migliora ancora

La feature in questione, stando alle dichiarazioni di Meta, consentirà agli amministratori di avere un maggiore controllo sulla privacy dei gruppi di cui si ha la gestione. Come? Semplicemente permettendo di condividere il link di invito del proprio gruppo o di rendere quest’ultimo accessibile esclusivamente a una community, controllando con più cura e attenzione tutti gli utenti che si uniranno a esso. Basterà infatti un rapido tap su una “X” o su un segno di spunta per rifiutare o approvare un utente.

In aggiunta, parallelamente a questa novità arriverà una seconda feature per rendere molto più semplice scoprire quali gruppi si hanno in comune con qualche altro contatto. D’ora in avanti basterà cercare il nome di un numero salvato sul proprio account sulla barra di ricerca di WhatsApp per sapere se anche tale persona fa parte di un gruppo nei quali ci si trova già.

Tutto ciò si integra perfettamente alle Community, introdotte nel servizio di messaggistica verde ancora diversi mesi fa, perfezionando pertanto l’esperienza d’uso per tutti coloro che amano sentirsi parte di gruppi di individui ancora più grandi, con i quali si condividono interessi di vario genere.

Meta ha dunque dichiarato:

“L’anno scorso abbiamo implementato le community per aiutare le persone a ottenere il massimo dai loro gruppi su WhatsApp. Dal momento del lancio, abbiamo voluto creare ancora più strumenti per amministratori e utenti. Oggi siamo entusiasti di implementare alcune nuove modifiche che abbiamo apportato per rendere i gruppi più gestibili per gli amministratori e più facili da navigare per tutti.”

Le novità sopra citate, come anticipato in apertura, arriveranno tutte su WhatsApp a livello globale a partire da oggi ed entro fine aprile 2023, sia su Android che su iOS