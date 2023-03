WhatsApp implementa le icone dei profili nelle chat di gruppo su Android

WhatsApp prosegue senza sosta il suo percorso evolutivo, arricchendo di volta in volta l’esperienza di utilizzo grazie a nuove funzionalità. Di recente vi abbiamo parlato di come, tra non molto, sarà possibile bloccare le chiamate provenienti da numeri non memorizzati nella propria rubrica.

Ora, ci sono buone notizie relative principalmente a WhatsApp Beta per Android: fanno la loro comparsa le icone dei profili all’interno delle chat di gruppo. Questo nuovo aggiornamento riguarda la versione beta 2.23.6.12 ma, almeno nelle fasi iniziali, sarà disponibile solo per alcuni fortunati beta tester.

Ogni profilo avrà una sua icona nei gruppi WhatsApp

Nulla di rivoluzionario ma, come si dice, sempre meglio che farne a meno e, di sicuro, si tratta di un gradito aiuto per gli assidui frequentatori delle chat di gruppo. Per cominciare, diamo uno sguardo allo screenshot che prontamente è stato condiviso dallo staff di WABetaInfo:

Questa funzione sarà molto utile per gli utenti che partecipano a numerose chat di gruppo su WhatsApp, poiché aiuta ad identificarne i membri e permette una distinzione più rapida ed intuitiva. Inoltre, negli sfortunati casi in cui i partecipanti del gruppo avessero nomi identici o non impostassero una foto personale, le icone dei profili renderebbero ancora più immediato riconoscerli.

Come è possibile vedere dalla schermata, per scoprire se questa funzione sia disponibile per il vostro account WhatsApp basterebbe aprire una chat di gruppo. In caso contrario, non preoccupatevi: WhatsApp sta mettendo la novità a disposizione solo di alcuni beta tester e la distribuirà gradualmente al rimanente pubblico durante le prossime settimane.

Ma cosa succederebbe se un membro del gruppo non avesse una foto del profilo? Nessun problema: WhatsApp mostrerebbe un’icona vuota predefinita, facilmente riconoscibile grazie alle sue caratteristiche uniche tra cui il colore che corrisponde al nome del contatto. Questa funzione era già stata rilasciata su WhatsApp Beta per iOS ed ora finalmente arriva anche su Android.