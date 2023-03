WhatsApp: il TRUCCO che aspettavi per bloccare le chiamate SPAM

WhatsApp continua ad aggiornarsi e migliorarsi per soddisfare le esigenze dei propri utenti. In particolare, il sito WabetaInfo ha segnalato che il prossimo aggiornamento per Android potrebbe introdurre una nuova funzionalità grazie a cui silenziare le chiamate in arrivo da numeri sconosciuti.

Questa funzione avrà come obiettivo principale quello di limitare le interruzioni durante le chat, evitando che le chiamate spam e pubblicitarie diventino un problema comune per gli iscritti di WhatsApp. Grazie a questa opzione, sarà possibile silenziare tutte le chiamate provenienti da numeri non presenti nella rubrica dell’utente, senza bloccarle completamente. In questo modo, i numeri appariranno comunque nell’elenco “chiamate”, in corrispondenza della barra superiore dell’app.

Come bloccare le chiamate da numeri sconosciuti su WhatsApp

La nuova funzionalità sarà facilmente riconoscibile grazie ad un menu aggiuntivo nelle impostazioni di WhatsApp. Gli utenti potranno abilitare o disabilitare questa opzione a seconda delle proprie preferenze, gestendo in maniera ottimale le chiamate in arrivo. Lo screenshot che vi mostriamo di seguito conferma quanto appena descritto:

Il fenomeno delle chiamate spam è piuttosto diffuso, soprattutto per le app di messaggistica istantanea come WhatsApp. I truffatori hanno sviluppato tecniche sempre più sofisticate per ingannare gli utenti e indurli a fornire informazioni personali o effettuare pagamenti. Per fortuna, WhatsApp offre già una serie di strumenti per bloccare e segnalare i chiamanti indesiderati, ma questa nuova funzionalità diventerà un’arma importante al servizio degli utenti. Il blocco chiamate sarà inizialmente disponibile solo su Android ma, quasi certamente, verrà implementato anche nelle altre versioni in brevissimo tempo.

Inoltre, WhatsApp sta sviluppando un’ulteriore e nuova funzionalità di cui già vi abbiamo parlato in un nostro precedente articolo: le newsletter. Grazie a questo strumento, gli iscritti potranno ricevere in modo semplice aggiornamenti da gruppi o persone di loro interesse come amministrazioni locali, squadre sportive ed altre organizzazioni. Questa nuova funzione permetterà di raggiungere un numero illimitato di utenti, quindi non sarà protetta dalla crittografia end-to-end. Tuttavia, per tutelare la privacy, il numero di telefono non sarà visibile e rimarrà nascosto. In questo modo gli iscritti di WhatsApp potranno continuare a ricevere le informazioni desiderate senza mostrare informazioni sensibili o riservate.