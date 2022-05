WhatsApp: il trucco per smascherare chi finge di non leggere le chat

Almeno una volta nella vita ti sarà certamente capitato di fingere la mancata lettura di uno o più messaggi ricevuti su WhatsApp, magari per tenere a debita distanza persone troppo assillanti oppure allo scopo di evitare gaffe che avrebbero messo in discussione la tua credibilità agli occhi di qualcuno. Situazioni imbarazzanti ma tutt’altro che rare.

Allo stesso modo, è possibile che anche uno qualunque fra i tuoi contatti abbia usato la stessa strategia nei tuoi confronti. Devi sapere che esiste un trucco molto efficace per scoprire all’istante chiunque stia fingendo di non leggere i messaggi di WhatsApp, anche nel caso in cui il destinatario avesse provveduto a disattivare la doppia spunta blu.

Come scoprire chi finge di non leggere i messaggi ricevuti su WhatsApp

Sono in molti a credere che basti disattivare la verifica di lettura perché l’altra persona non abbia più alcuno strumento per capire se il suo messaggio su WhatsApp sia stato letto o meno. Tale convinzione può essere fondata solo in parte, almeno per quanto riguarda i messaggi scritti. Se prendessimo in considerazione i messaggi vocali, la storia sarebbe ben diversa.

In quest’ultimo caso, la doppia spunta blu verrebbe mostrata anche nell’eventualità in cui la verifica di lettura fosse stata disabilitata. Vien da sé che, qualora dovessi inviare all’altra persona un messaggio vocale e magicamente comparissero le due spunte blu, la chat sarebbe stata aperta ed anche i suoi contenuti precedenti risulterebbero logicamente visualizzati.

Ad ora questo trucco funziona perfettamente, ma non è da escludere che un futuro aggiornamento possa rimediare a tale incongruenza.