WhatsApp: il geniale trucco per le risposte automatiche ai messaggi

WhatsApp, in molti casi, è diventato un vero e proprio strumento lavorativo: tanto per fare un esempio, alcuni gestori di alberghi e ristoranti utilizzano la chat per ricevere prenotazioni dai clienti, così da garantire una risposta chiara ed immediata.

In questa ed altre situazioni potrebbe rivelarsi utile un sistema che consenta di rispondere automaticamente alle richieste degli utenti su WhatsApp, fornendo informazioni specifiche o rimandando la conversazione ad un momento successivo.

Come rispondere in automatico su WhatsApp

Per generare risposte automatiche su WhatsApp ti serve un’applicazione che, pur non essendo particolarmente conosciuta, risulta incredibilmente efficace per tale scopo. Parliamo di AutoResponder, disponibile sul Google Play Store. Il servizio funziona con chat single di WhatsApp, chat di gruppo ed anche in conversazioni con nuovi utenti di cui non hai ancora memorizzato il numero.

Oltre ad impostare i messaggi che dovranno essere inviati in automatico, potrai selezionare i contatti di WhatsApp da coinvolgere in questa procedura. Sarai anche in grado di scegliere gli orari precisi durante i quali tenere in funzione AutoResponder (ad esempio, dalla mattina fino al tardo pomeriggio). Questo trucco ti permetterà di risparmiare moltissimo tempo che potrai dedicare ad altre attività.

Ti lasciamo con un altro piccolo suggerimento: nel caso avessi bisogno di un telefono secondario da utilizzare esclusivamente a lavoro e su cui WhatsApp riesca a girare senza problemi, ti consigliamo l’ottimo smartphone Samsung Galaxy A22 5G che per breve tempo sarà disponibile su Amazon al prezzo promozionale di appena 159 euro, grazie ad uno sconto formidabile del 36%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.