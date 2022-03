WhatsApp: il trucco per inviare un video segreto che poi svanisce

WhatsApp, nonostante le numerose critiche di cui spesso è stata oggetto, resta una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate in assoluto dal pubblico. Gli ultimi aggiornamenti hanno portato con sé numerose funzionalità, che certamente migliorano l'efficacia del servizio.

Uno dei principali aspetti su cui gli sviluppatori stanno intensificando i loro sforzi è la privacy degli utenti. Per fare un esempio: hai mai avuto il timore che un video inviato in chat potesse essere condiviso altrove senza il tuo consenso? Sarai felice di sapere che, grazie al procedimento che ora andremo a descrivere, tale rischio verrà quasi del tutto scongiurato.

Come inviare su WhatsApp un video che si autodistrugge

Diverse sono le motivazioni per cui tu possa eventualmente decidere di inviare su WhatsApp un video che, dopo la prima visualizzazione, non risulti più disponibile e di conseguenza non possa essere inviato ad altre persone (magari a tua insaputa). Non siamo qui per indagare sulle ragioni di tale scelta: ci limiteremo a fornirti una descrizione chiara sui quali siano i vari passaggi da seguire.

Per prima cosa, avvia WhatsApp ed entra nella chat della persona a cui intendi inviare il contenuto. Fatto ciò, clicca sul simbolo della fotocamera per registrare un video al momento oppure premi sulla graffetta e scegli l'opzione “Galleria”. Seleziona quindi il filmato che vuoi condividere ed accederai in questo modo alla successiva schermata che, nella fattispecie, è quella più importante:

A disposizione troverai diversi pulsanti, grazie ai quali potrai modificare il video prima di farlo recapitare all'altra persona su WhatsApp. Ciò che a te interessa, però, è il tasto con il numero 1 situato accanto al pulsante di invio. Ti basterà semplicemente premere in corrispondenza di esso e, subito dopo, inviare il tuo messaggio in chat.

Facendo affidamento sulla procedura che ti ho appena descritto, il tuo contatto di WhatsApp potrà visualizzare quel video una sola volta e non sarà possibile recuperarlo in alcun modo dopo averne preso visione.