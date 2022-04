WhatsApp: il trucco per conoscere subito la posizione dei tuoi amici

WhatsApp è senza dubbio il servizio di messaggistica istantanea più utilizzato in assoluto. Tante le funzionalità che, aggiornamento dopo aggiornamento, vengono messe a disposizione degli utenti con l'obiettivo di rendere l'applicazione sempre più completa ed intuitiva.

Chiunque al giorno d'oggi utilizza WhatsApp: un sicuro vantaggio qualora avessi l'esigenza di sapere la posizione in tempo reale del partner, di un amico, di un collega oppure di un familiare. Per farlo ti basterà mettere in pratica una semplicissima procedura.

Come scoprire la posizione di una persona su WhatsApp

Innanzitutto, sarai felice di sapere che per attuare questa operazione mediante WhatsApp non sarà necessario avere conoscenze informatiche particolarmente approfondite. L'unica cosa che dovrai fare sarà affidarti al servizio giusto che, con pochi e facili passaggi, ti consentirà di individuare rapidamente la precisa posizione del contatto a cui sei interessato.

Di applicazioni utili per questo scopo ce ne sono davvero tantissime: non tutte, purtroppo, sono affidabili in termini di rapidità e precisione del risultato. Fra i servizi maggiormente consigliati abbiamo IPLogger che, ancora oggi, è uno degli strumenti più efficaci per scoprire la posizione in tempo reale di una persona che hai registrato nell'elenco dei contatti su WhatsApp.

Tutto ciò che dovrai fare sarà condividere in chat un link creato appositamente con IPLogger: l'utente a cui lo invierai, dopo averci cliccato sopra, ti svelerà automaticamente la sua posizione. Vien da sé che questo simpatico trucchetto possa essere utilizzato anche per altri servizi di messaggistica istantanea diversi da WhatsApp, essendo la procedura del tutto identica.

Potrai ricorrere ad IPLogger in tante situazioni, ad esempio nell'eventualità in cui l'altra persona non fosse in grado di condividere con te la sua posizione. In quel caso, un banale clic sul link ricevuto consentirebbe di svolgere il tutto con la massima semplicità su WhatsApp, Telegram, Messenger e qualunque altra chat tu dovessi utilizzare abitualmente.