WhatsApp, il trasferimento dati da Android ad iOS è ora UFFICIALE

Il team di WhatsApp ha finalmente deciso di compiere un passo importante nei confronti di coloro che smettono di utilizzare il servizio su uno smartphone Android per passare ad un iPhone con a bordo il sistema operativo iOS.

Tra le tante funzionalità introdotte nell’ultimo periodo, gli utenti potranno beneficiare della possibilità di trasferire i dati di WhatsApp da un OS mobile all’altro in maniera rapida e soprattutto efficace.

Come trasferire i dati di WhatsApp da Android ad iPhone

Alcune importanti precisazioni: il trasferimento dei dati non avverrà tramite cloud, sarà possibile attuarlo nel corso della configurazione iniziale di un nuovo iPhone e, per adesso, riguarda solo gli utenti di WhatsApp Beta. Come riportato sul blog ufficiale, per eseguire la migrazione dei dati c’è bisogno di:

Android Lollipop, SDK 21 o superiore, oppure Android 5 o superiore installato sul tuo dispositivo Android

iOS 15.5 o superiore installato sul tuo iPhone

App Passa a iOS installata sul tuo telefono Android

WhatsApp per iOS versione 2.22.10.70 o superiore installata sul nuovo dispositivo

WhatsApp per Android versione 2.22.7.74 o superiore installata sul vecchio dispositivo

viene utilizzato lo stesso numero di telefono su entrambi i dispositivi

l’iPhone deve essere impostato o ripristinato alle impostazioni di fabbrica per essere associato all’app Passa a iOS e trasferire i dati dal telefono Android

entrambi i dispositivi devono essere collegati a una fonte di alimentazione

entrambi i dispositivi devono essere collegati alla stessa rete Wi-Fi. In alternativa, il dispositivo Android deve essere collegato all’hotspot dell’iPhone

Di seguito, invece, il procedimento specifico per mettere in atto l’operazione:

Apri l’app Passa a iOS sul telefono Android e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Sul tuo iPhone comparirà un codice. Quando richiesto, inserisci il codice sul tuo telefono Android.

Tocca Continua e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Seleziona WhatsApp nella schermata Trasferisci dati.

Tocca INIZIA sul telefono Android e aspetta che WhatsApp prepari i dati da esportare. Quando i dati saranno pronti, il tuo account verrà scollegato dal telefono Android.

Tocca AVANTI per tornare all’app Passa a iOS.

Tocca CONTINUA per trasferire i dati dal telefono Android all’iPhone e aspetta che Passa a iOS confermi di aver completato il trasferimento.

Installa l’ultima versione di WhatsApp dall’App Store.

Apri WhatsApp e accedi con lo stesso numero di telefono usato sul vecchio dispositivo.

Tocca Inizia quando ti viene richiesto e attendi il completamento del processo.

Una volta completata l’attivazione del nuovo dispositivo, troverai le tue chat che ti aspettano.

Insomma, finalmente abbiamo a disposizione una procedura ufficiale per mettere in atto il trasferimento dei dati.

