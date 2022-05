WhatsApp: gradite novità anche per le reazioni agli album di foto

Il lancio delle reazioni su WhatsApp ha sicuramente catturato l’attenzione degli utenti: una funzionalità attesa da tempo che, di recente, ha esordito sul client ufficiale dopo l’immancabile periodo di test nel circuito beta.

Le novità non si fermano qui: infatti, secondo quanto si apprende, le reazioni di WhatsApp verranno ulteriormente migliorate anche in riferimento agli album di foto e video condivisi in chat, con maggiori dettagli visualizzabili.

WhatsApp: le reazioni alle foto saranno ancora più intuitive

Diamo un’occhiata agli screenshot condivisi da WABetaInfo che, nella fattispecie, si riferiscono a WhatsApp Beta per iOS (anche se, ovviamente, la novità sarà presto disponibile anche sulla versione Android):

L’immagine a sinistra fa riferimento all’attuale versione di WhatsApp per iOS; appena a destra, invece, osserviamo come sarà predisposto il layout grazie ai prossimi aggiornamenti. Notiamo informazioni più dettagliate in merito alle specifiche foto per le quali sia stata aggiunta una reazione: l’emoji selezionata verrà sovrapposta ad una piccola anteprima del contenuto in questione. Inoltre, basterà toccare la relativa voce in elenco per rimuovere al volo la reaction.

Nulla di clamoroso, certo, ma sicuramente si tratta di un altro piccolo passo che contribuisce a rendere l’applicazione sempre più immediata. A proposito di iOS, è notizia di questi giorni che WhatsApp non supporterà più melafonini con a bordo iOS 11 e iOS 10: nel caso stessi cercando un nuovo modello su cui continuare ad utilizzare il servizio, ti consigliamo Apple iPhone 13 disponibile su Amazon con un vantaggioso sconto pari a 172 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.