WhatsApp: gli aggiornamenti di stato vocali adesso saranno più lunghi

Una delle ultime novità di WhatsApp riguarda gli aggiornamenti di stato vocali che adesso potranno essere registrati fino alla lunghezza di un minuto. A svelarlo, come al solito, è WABetaInfo che ha scoperto questa specifica feature nell’ultimo aggiornamento distribuito per iOS e Android.

Adesso la condivisione di messaggi vocali tra gli aggiornamenti di stato ha una durata massima di 60 secondi, contro i 30 inizialmente concessi. Una funzionalità arrivata solo di recente è che stata dunque ulteriormente migliorata.

WhatsApp: a cosa servono gli aggiornamenti di stato vocali?

Probabilmente è una delle funzioni “nascoste” che non sapevi esistessero e che stai scoprendo proprio adesso. Da qualche tempo, tra gli aggiornamenti di stato in “stile Instagram” che WhatsApp permette di condividere sono stati inclusi dei brevi messaggi vocali della durata di 30 secondi.

Adesso che questo limite è stato esteso fino al minuto si potrà fare un uso migliore di questa funzionalità, utile magari per condividere un pensiero, mandare un messaggio indiretto a qualcuno, salutare i propri contatti e così via.

L’aggiornamento, come detto, è già disponibile per iOS e Android ma per il momento pare che dovrai scaricarlo manualmente accedendo all’App Store o al Google Play Store.

Inoltre, come spesso accade per gli update, la distribuzione avviene in maniera graduale quindi è possibile che tu possa non vedere subito l’update mentre altri riusciranno a fare. Se non lo vedi, dunque, non preoccuparti e pazienta ancora un po’.