WhatsApp: ecco la novità che farà felici gli amanti della privacy

Nell'ultimo periodo gli sviluppatori di WhatsApp stanno introducendo diverse novità che, di volta in volta, arricchiscono l'esperienza di utilizzo della nota applicazione di messaggistica istantanea.

L'ultima versione di WhatsApp Beta, nello specifico, porta con sé una funzionalità di cui già in precedenza avevamo parlato e che, in tempi relativamente brevi, sarà rilasciata anche sul client ufficiale.

Le ultime novità di WhatsApp Beta

A scovare la presenza di quest'ulteriore integrazione è stato il team di WABetaInfo, che si è occupato approfonditamente di WhatsApp Beta per Android in versione 2.22.8.9. Iniziamo condividendo con voi lo screenshot da loro pubblicato:

In buona sostanza, WhatsApp Beta consente ora di selezionare con maggiore precisione gli utenti, tra quelli presenti nella propria lista dei contatti e quelli non ancora salvati, che avranno la possibilità di visualizzare il nostro ultimo accesso sull'applicazione. Sono disponibili diverse alternative di scelta:

Chiunque , vale a dire anche gli utenti non ancora inclusi nella propria rubrica;

, vale a dire anche gli utenti non ancora inclusi nella propria rubrica; I miei contatti , ossia tutti coloro presenti nella lista;

, ossia tutti coloro presenti nella lista; I miei contatti eccetto… , che permette di escludere specifiche persone tra quelle presenti nell'elenco;

, che permette di escludere specifiche persone tra quelle presenti nell'elenco; Nessuno, limitando per tutti la possibilità di vedere quando sia stato effettuato l'ultimo accesso al servizio.

Per modificare le proprie preferenze sarà sufficiente recarsi nelle impostazioni di WhatsApp e, in seguito, accedere alla sezione dove troverete tutte le opzioni relative alla privacy.

Al momento, la possibilità di nascondere l'ultimo accesso su WhatsApp è disponibile solo per gli utenti Android che fanno parte del circuito Beta. A seguire ci saranno anche gli utenti iOS, per poi raggiungere l'applicazione ufficiale dopo l'immancabile periodo di test, così da valutare anche i feedback ricevuti ed apportare eventuali azioni correttive.

Non abbiamo per adesso informazioni specifiche circa i tempi necessari perché questa nuova funzionalità di WhatsApp venga rilasciata a livello globale ma, come sempre, vi terremo informati circa ogni futuro risvolto in tal senso.