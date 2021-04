A causa della controversa politica sulla privacy di WhatsApp, le persone hanno iniziato a trovare valide alternative. Una delle migliori app sostitutiva è considerata Signal. Questo software è stato apprezzato anche dallo stesso Elon Musk.

WhatsApp ha perso punti, recuperano Telegram e Signal

A causa della controversia, il sistema di messaggistica di proprietà di Facebook ha posticipato l’introduzione della nuova policy sulla privacy al 15 maggio. Tuttavia, poiché ci stiamo avvicinando a tale data, le persone hanno iniziato a installare Signal come mai prima d’ora.Secondo GulfNews, l’applicazione è ora in rapida crescita in tutto mondo, sia in termini di download che di utenti attivi mensilmente nel primo trimestre dell’anno.

C’è anche un’altra app che viene utilizzata come alternativa a WhatsApp. Telegram è più ricco di funzionalità del sistema di Zuckerberg, anche se non è così semplice. Ma per coloro che hanno familiarità con le funzionalità di Telegram, sanno quanto questo sia utile; si trova al numero 3 nei download mensili, secondo il rapporto.

Il motivo dietro l’improvviso aumento di download è legato l’informativa sulla privacy di WhatsApp: questa attirato l’attenzione di tutti e coloro che hanno a cuore la loro sicurezza sono andati alla ricerca di altre applicazioni presenti sullo store.

Ammettiamolo, WhatsApp non è la migliore app di messaggistica. E con questa bizzarra informativa sulla privacy, il software di Facebook ne sta uscendo letteralmente devastato. I download di Signal e Telegram aumentano di giorno in giorno. Signal è per chi preferisce la semplicità mentre Telegram è consigliato per chi desidera un’esperienza ricca di funzionalità.

Tuttavia, ciò non significa che Signal sia privo di features interessanti: c’è un ottimo strumento di modifica delle immagini integrato che vi consente di ritagliare e capovolgere le vostre foto, c’è la Dark Mode e in più, è velocissimo.

L’app ha attualmente oltre 50.000.000 di installazioni solo nel Play Store, con una valutazione di 4,5 stelle. D’altra parte, Telegram è molto popolare anche da prima della controversia sulla privacy policy di Whatsapp. Quindi, è più popolare. Questo vi consente di creare chat di gruppo con un massimo di 200.000 membri. Ci sono bot che possono tornare utili per la gestione del tutto e pare che a breve, l’azienda rilascerà una funzionalità simile a quella di Clubhouse, con chat room disponibili per tutti. Voi quale sistema utilizzate maggiormente?

