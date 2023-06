WhatsApp: è finalmente possibile inviare video di alta qualità

WhatsApp ha annunciato il lancio di un nuovo aggiornamento tramite il programma Google Play Beta, che porta il servizio alla versione 2.23.14.10. Questo update introduce una funzione molto attesa: la possibilità di inviare video di alta qualità.

Attualmente, questa funzione è disponibile solo per un gruppo selezionato di beta tester, che potranno sperimentarla in anteprima e, successivamente, il rilascio coinvolgerà anche la versione ufficiale di WhatsApp.

Le ultime novità di WhatsApp Beta per Android

Nel recente articolo riguardante l’aggiornamento 2.23.12.13 di WhatsApp Beta per Android, abbiamo condiviso informazioni dettagliate circa la possibilità di inviare foto di alta qualità. Quando si invia una foto utilizzando l’opzione HD, appare un nuovo tag all’interno del fumetto del messaggio per sottolineare il fatto che si tratti di una foto di alta qualità, mettendo al corrente tutti i partecipanti della chat.

In alcune segnalazioni delle scorse settimane, gli utenti hanno notato che lo stesso tag veniva applicato anche ai video. Tuttavia, il processo alla base di questa codifica automatica per i video risultava poco chiaro e gli utenti non avevano alcun controllo su tale funzione. Con l’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android, il team di WABetaInfo è riuscito a vederci più chiaro:

Questo aggiornamento offre agli utenti la possibilità di condividere video con una qualità superiore, rendendo l’applicazione decisamente più pratica e versatile. Il tutto avviene in maniera molto simile a quanto già visto per le foto. Ciò significa che non è possibile condividere su WhatsApp i video nella loro qualità originale, ma l’opzione di alta qualità garantisce comunque una qualità finale notevolmente migliorata seppur con una leggera compressione.

L’opzione predefinita per i video rimarrà sempre “Qualità standard”. Pertanto, qualora si volesse condividere un nuovo filmato con qualità superiore, sarà necessario selezionare l’opzione “Qualità HD” manualmente. Per verificare che la nuova feature risulti abilitata sul proprio account, potrebbe essere necessario selezionare un video di grandi dimensioni. È importante notare che questa funzione non è disponibile quando si condividono video su WhatsApp tramite aggiornamenti di stato.