WhatsApp: ecco il semplice TRUCCO per inviare foto in qualità HD

Grazie all’aggiornamento 23.4.0.70 di WhatsApp Beta per iOS abbiamo scoperto come il team di sviluppo stesse lavorando per ottimizzare una nuova funzionalità relativa alla condivisione di contenuti multimediali e, più precisamente, in merito alla qualità delle foto inviate in chat.

Gli utenti avranno dunque la possibilità di condividere immagini limitando l’impatto della compressione e preservando al contempo le dimensioni originali dei file: per adesso, dunque, non si potranno ancora inviare foto alla massima qualità, ma è comunque un notevole passo in avanti.

Buone notizie per l’invio delle foto su WhatsApp

Dopo aver installato la versione 23.11.0.76 di WhatsApp Beta per iOS tramite l’app TestFlight o scaricato l’aggiornamento 2.23.12.13 di WhatsApp Beta per Android dal Google Play Store, alcuni utenti potrebbero notare la presenza della nuova opzione che consente di gestire la qualità delle foto durante la condivisione, prontamente mostrataci con questi screenshot da WABetaInfo:

La suddetta opzione apparirebbe solo qualora si selezionassero foto di grandi dimensioni. Come impostazione predefinita rimarrà sempre la “Qualità standard”. Ciò significa che sarà necessario selezionare “Qualità HD” ogni qualvolta si desiderasse condividere su WhatsApp una nuova foto meno compressa del solito (scelta ottimale, specie per coloro che dovessero fare affidamento su una connessione dati a consumo).

Optando per l’alta qualità, la foto verrà contrassegnata con il simbolo “HD” a condivisione avvenuta, così da informare anche il destinatario di quell’immagine. Attualmente, la possibilità di inviare foto in alta definizione è disponibile solo per un gruppo selezionato di beta tester che hanno installato l’ultima versione ma, nelle prossime settimane, tale strumento raggiungerà un numero sempre maggiore di utenti su WhatsApp e, come sempre, vi terremo aggiornati a riguardo.