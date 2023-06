WhatsApp: i messaggi importanti non passeranno più inosservati

Il mese scorso abbiamo pubblicato un articolo circa l’aggiornamento 2.23.3.17 di WhatsApp Beta per Android, relativo all’imminente introduzione di una nuova funzionalità per fissare in alto un messaggio specifico all’interno delle chat singole o delle conversazioni di gruppo.

Benché tale possibilità sia in fase di sviluppo, grazie a WhatsApp Beta per Android in versione 2.23.13.11 è emerso come l’azienda stia lavorando anche ad una nuova opzione che permetterà agli utenti di stabilire la durata secondo cui il messaggio rimarrà bloccato in una chat.

Come fissare un messaggio su WhatsApp

Come di consueto, vi mostriamo lo screenshot che il meticoloso staff di WABetaInfo ha pubblicato in un suo recente post inerente alla sopracitata release beta di WhatsApp:

Come potete notare dall’immagine, WhatsApp consentirà agli utenti di selezionare la durata del pin per i messaggi all’interno di una conversazione: nella sostanza, si potrà scegliere un periodo oltre cui tale contenuto verrà automaticamente sbloccato. Almeno in queste prime fasi di sviluppo, l’applicazione darà modo di selezionare una fra le seguenti alternative: 24 ore, 7 giorni e 30 giorni.

Appare ovvio che, pur avendo effettuato una precisa scelta di carattere temporale, sarà comunque possibile sbloccare in qualunque momento il messaggio fissato, anche prima della scadenza prestabilita, offrendo agli utenti di WhatsApp una maggiore flessibilità. Per cui, un’operazione che potrà essere programmata oppure eseguita in anticipo anche manualmente.

I messaggi pinnati hanno l’obiettivo di fornire agli utenti uno strumento pratico per inserire informazioni o annunci importanti all’inizio di una chat. Questo assicura che tali contenuti siano sempre visibili, evitando che si perdano fra le numerose altre conversazioni. Non resta altro che attenderne il rilascio da parte di WhatsApp, inizialmente sul circuito beta.