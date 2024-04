WhatsApp in questo momento non sta funzionado correttamente, il down è evidenziato anche dalle segnalazioni ricevute da Downdetector.

Al momento non è chiaro quale possa essere la causa ma il problema sembrerebbe riguardare in particolare le chiamate, mentre il recapito dei messaggi è intermittente.

Ore 21:09 – i problemi con WhatsApp sembrano superati in questo momento e le segnalazioni di malfunzionamenti stanno decrescendo, segno che il down sta rientrando.

IN AGGIORNAMENTO