WhatsApp DOWN il 25 ottobre 2022: che succede?

WhatsApp risulta down il 25 ottobre 2022. Le segnalazioni si moltiplicano in tutta Italia. Il servizio è impossibile da utilizzare sia da smartphone che da PC. Se non riesci a usarlo, non è colpa del tuo account. Che succede?

AGGIORNAMENTO: intorno alle 10.50, il sistema ha ripreso a funzionare normalmente, almeno per il momento.

WhatsApp down il 25 ottobre: tutti i dettagli

Ci si accorge che il sistema non funziona perché, aprendo l’apposita applicazione, compare in loop la parola “Connessione…” con la rotellina animata, che simboleggia la ricerca della rete.

A confermare i dubbi di un malfunzionamento diffuso, ci pensa il celeberrimo portale Downdetector. Le prime segnalazioni, ora in costante aumento sono partite poco dopo le 8.30 del mattino.

Intanto, schizza anche su Twitter l’hashtag #WhatsAppDown, che arriva immediatamente in prima posizione. Cliccando sullo stesso è possibile capire un dettaglio importante: il malfunzionamento non riguarda solo l’Italia, ma è diffuso a livello internazionale.

Non è però chiaro cosa stia succedendo e perché WhatsApp sia down in questo momento anche se è facile pensare a un malfunzionamento legato ai server. Sembrano funzionare correttamente Instagram e Facebook, invece.

Di certo, se non riesci a utilizzare l’applicazione (da smartphone o PC) o la versione Web, sappi che non è un problema solo tuo. Non dipende dalla tua rete e nemmeno dai tuoi dispositivi: il malfunzionamento è generale.

Per il momento, sull’account Twitter ufficiale del servizio di messaggistica istantanea tutto tace. Ci riserviamo di aggiornare l’articolo non appena avremo maggiori dettagli o quando – speriamo presto – il disservizio sarà stato risolto.

