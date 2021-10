WhatsApp: da lunedì non funzionerà più su questi smartphone

Lunedì 1 novembre volgerà al termine il conto alla rovescia per molti smartphone Android sui quali non sarà più possibile utilizzare il servizio di messaggistica istantanea WhatsApp. Proviamo a fare un po' di chiarezza, individuando i dispositivi che non verranno più supportati in quanto ritenuti obsoleti.

I possessori di questi smartphone Android non potranno più utilizzare Whatsapp

I terminali che non riceveranno più alcun supporto dal team di WhatsApp saranno quelli con a bordo il sistema operativo Android 4.0.4: stiamo parlando dell'ultima iterazione di Ice Cream Sandwich, versione dell'OS di Google lanciata nell'ormai lontano 2011, con successivi aggiornamenti fino all'anno successivo.

Intuiamo quindi che, nella maggior parte dei casi, si tratti di apparecchi con almeno 10 anni di vita alle spalle e, proprio per questo, ritenuti inadatti a ricevere i futuri update di WhatsApp. Non è ben chiaro se ai possessori di questi smartphone Android verrà del tutto inibito l'accesso al servizio o se, nella migliore delle ipotesi, andranno incontro solamente a “forti limitazioni”.

In ogni caso, consigliamo di effettuare prima del 1 novembre il backup crittografato delle conversazioni, in modo tale da ripristinarle in seguito a bordo di un nuovo device pienamente supportato da WhatsApp.