WhatsApp: cos'è la modalità tartaruga? Semplice: l'ennesima presa in giro

Nel giro di pochissimi giorni, il web è stato invaso da una curiosa quanto ingannevole notizia: la cosiddetta modalità tartaruga di WhatsApp.

Concretamente, questa presunta novità non è altro che l’ennesima bufala diventata virale: stiamo parlando di una banalissima personalizzazione dell’icona di WhatsApp, nulla di più.

Modalità tartaruga su WhatsApp: di cosa di tratta?

Lo screenshot circolato nelle ultime è riuscito nell’intento di catturare l’attenzione degli utenti, pur essendo visibilmente un fake: basterebbe concentrarsi un attimo sull’errato allineamento dei vari elementi. Nulla di rivoluzionario: la modalità tartaruga di WhatsApp (che poi, modalità non è…) consiste in pochi e semplici passaggi per modificare l’aspetto esteriore dell’applicazione. Per farlo, è necessario ricorrere a strumenti di terze parti, come Nova Launcher che permette di personalizzare la schermata home e le icone delle varie app.

In pratica, dopo aver installato il suddetto launcher, si può sostituire la classica icona di WhatsApp con un’immagine a scelta, preferibilmente in formato PNG per garantire una certa nitidezza. Basta tenere premuta la relativa icona, selezionare “Modifica” ed applicare la nuova immagine. Tuttavia, questa operazione non dà accesso ad alcuna nuova funzionalità o modalità all’interno di WhatsApp, né introduce specifiche migliorie a livello tecnico.

La scelta di sfruttare la tartaruga come simbolo di questa presunta modalità è tutt’altro che casuale, legata probabilmente alle caratteristiche tipiche di quest’animale: longevità, pazienza e sicurezza (ma anche lentezza, e questo avrebbe rischiato di essere controproducente). Il fenomeno, però, ha sollevato un bel po’ di perplessità: perché non si è semplicemente parlato di una procedura per personalizzare le icone, senza millantare funzionalità inesistenti? A ben vedere, questa vicenda mette in luce un aspetto ormai assodato per quanto riguarda internet: la capacità di trasformare piccole curiosità in fenomeni virali, spesso senza un reale motivo.

Nel frattempo, WhatsApp sta (realmente) continuando a lavorare sui prossimi aggiornamenti, che offriranno significativi miglioramenti anche per la traduzione automatica dei messaggi, ma questa modalità tartaruga… beh… è una grandissima stupidaggine.