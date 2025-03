WhatsApp: con un clic potrai vedere tutte le risposte ad un singolo messaggio

WhatsApp sta lavorando ad un’importante novità per migliorare la gestione delle chat, specie quelle stracolme di messaggi.

Grazie all’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android, esattamente il 2.25.7.7 ora disponibile sul Google Play Store, è emerso che la piattaforma sta sviluppando una funzionalità dedicata ai thread, utile per organizzare in modo più ordinato le risposte ai messaggi.

Tale soluzione permetterà agli utenti di WhatsApp di seguire facilmente una discussione, senza doversi destreggiare tra le innumerevoli risposte “fuori tema” all’interno della chat.

L’ultima novità di WhatsApp per concentrarti al meglio sui thread

Lo screenshot di WABetaInfo ci mostra questa nuova funzione di WhatsApp nell’atto pratico:

Questa integrazione consentirà di mantenere tutte le risposte ad uno specifico messaggio raggruppate al di sotto di esso, evitando la dispersione tipica conversazioni, specie nei gruppi. Quando un utente, a sua volta, risponderà a un determinato messaggio, il thread resterà collegato all’originale, facilitando la lettura e la comprensione dell’intero flusso di chat. Questa struttura sarà disponibile per le conversazioni individuali, di gruppo, le community e persino per i canali, sebbene per questi ultimi ci sia ancora da lavorare.

Nei gruppi particolarmente attivi, la nuova funzione di WhatsApp risulterà estremamente utile, evitando che le risposte si perdano nel caos generato dal numero elevato di messaggi. Anziché scorrere continuamente alla ricerca di un riferimento, basterà toccare un thread per visualizzare tutte le risposte correlate in modo chiaro e ordinato. Questo sistema permetterà di mantenere il contesto della conversazione senza il rischio di fraintendimenti e senza costringere a rileggere intere sezioni della chat.

In questo modo, considerando anche le altre novità introdotte di recente, WhatsApp cerca di mantenere il passo rispetto ai sistemi già adottati da altre piattaforme di messaggistica istantanea, offrendo una navigazione più intuitiva e semplice da seguire: ovviamente, vi terremo informati nel momento stesso in cui l’aggiornamento dovesse raggiungere anche la versione ufficiale dell’app.