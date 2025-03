Telegram permette ora di trasmettere video e audio direttamente sulla TV

Gli utenti Android di Telegram possono finalmente trasmettere video e audio ai loro televisori tramite Chromecast, una delle novità più attese dell’ultimo aggiornamento dell’app di messaggistica.

Questa funzione, che risponde a una richiesta diffusa tra gli utenti di Telegram, arriva insieme ad altre novità, come una migliore organizzazione dei messaggi ed un’interfaccia rinnovata per la gestione dei dispositivi collegati.

Quali sono le novità dell’ultimo aggiornamento di Telegram

La possibilità di trasmettere contenuti su uno schermo più grande è una soluzione ideale per chi vuole godersi video o audio in modo più coinvolgente. Prima di questo aggiornamento, gli utenti di Telegram dovevano ricorrere a soluzioni esterne o metodi alternativi per ottenere un risultato simile. Ora, invece, basta un semplice clic per inviare il contenuto desiderato a qualsiasi dispositivo compatibile con Chromecast. Per farlo, è sufficiente aprire un video, toccare l’icona delle impostazioni e selezionare l’opzione “Chromecast”.

L’aggiornamento di Telegram introduce poi i “Messaggi Preferiti 2.0”, una funzionalità che permette di organizzare i messaggi salvati in modo più efficiente. Gli utenti possono ora assegnare etichette ai messaggi indicati come preferiti, creando un sistema strutturato per trovare rapidamente le informazioni importanti. Questo strumento è particolarmente utile per chi salva spesso messaggi, foto o video e ha bisogno di un metodo più ordinato per gestirli.

Un altro aspetto degno di nota è il restyling dell’interfaccia per la gestione dei dispositivi collegati. Con molti utenti che utilizzano Telegram su più piattaforme, è essenziale avere un controllo chiaro e immediato sulle sessioni attive. La nuova interfaccia offre una panoramica più intuitiva e semplifica la disconnessione dei dispositivi, migliorando la sicurezza e dando agli utenti maggiore controllo sul proprio account.

Telegram continua quindi il suo lavoro nel tentativo di offrire agli utenti nuove opzioni per sfruttare al meglio il servizio: altre funzionalità, su cui vi terremo informati, saranno disponibili con gli aggiornamenti di prossimo arrivo.