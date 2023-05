WhatsApp: nuovo menu per i messaggi su Android, ricorda iOS

Su WhatsApp Beta per Android, alcuni utenti hanno già potuto testare con mano la nuova interfaccia grafica con barra di navigazione posizionata in basso. Un rinnovato design che strizza l’occhio alla controparte per iOS.

I prossimi aggiornamenti daranno spazio ad ulteriori migliorie e, in particolare, su WhatsApp Beta per Android in versione 2.23.11.4 fa già capolino il nuovo menu per i messaggi, che potrà essere visualizzato mediante pressione prolungata.

Un mare di novità su WhatsApp Beta per Android

Come sempre, diamo un’occhiata allo screenshot pubblicato in un recente post di WABetaInfo, così da avere anche un riscontro visivo più efficace:

Come detto, mediante pressione prolungata sul messaggio sarà possibile visualizzare il nuovo menu di scelta rapida, chiaramente ispirato a quello già presente su iOS, in aggiunta alle classiche reaction in alto. Non è ancora disponibile su WhatsApp Beta per Android, trattandosi di una funzionalità in fase di sviluppo, ma potrebbe arrivare già con i prossimi aggiornamenti.

Nel complesso avremo un layout più fresco e moderno, oltre che maggiormente funzionale e verso cui gli utenti Android hanno palesato un forte gradimento. Questa considerazione era già emersa tenendo conto dei feedback passati, in cui si è più volte sottolineato l’apprezzamento nei confronti della UI vista su WhatsApp per iOS, e fa piacere che gli sviluppatori abbiano tenuto conto di tali richieste.