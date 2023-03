WhatsApp si ispira a Clubhouse per le nuove Audio Chat

Dopo la comparsa dei messaggi vocali effimeri su WhatsApp, all’interno della beta 2.23.7.8 per smartphone Android, lo stesso servizio di messaggistica di casa Meta vede l’introduzione – sempre nelle beta – delle Audio Chat, feature per ora apparentemente esclusiva alle conversazioni di gruppo che, in un certo senso, fa tornare il trend di Clubhouse e dei servizi concorrenti lanciati giusto dopo il suo boom.

Arrivano le Audio Chat su WhatsApp

Stando a quanto riportato da WABetaInfo, che come sempre informa il pubblico prima di tutti in merito alle funzionalità in arrivo su WhatsApp, le Audio Chat (come da nome) permetteranno agli utenti di avviare conversazioni esclusivamente audio mediante una sezione apposta, accessibile premendo una icona a forma di onda mai vista prima nel servizio.

L’immagine che vedete qui sopra chiarisce il funzionamento, molto simile a una chiamata: una volta aperta la chat audio, chiunque potrà unirsi in qualsiasi momento e dare il via a conversazioni parlate anziché scritte. Ma allora qual è la differenza rispetto a una tradizionale chiamata? Dato che la feature non funziona propriamente nella Beta per Android, per ora possiamo solo immaginarla.

Dato che esiste un pulsante “riaggancia”, visibile nel momento in cui si prende parte alla Audio Chat, molto probabilmente opererà proprio come una chiamata senza però far squillare il telefono. In altre parole, potrebbe essere un modo silenzioso per avviare conversazioni vocali senza disturbare coloro che non vogliono farne parte. Inoltre, non va escluso il possibile salvataggio dell’intera chiacchierata, in maniera tale che il risultato finale sia un messaggio audio nel quale si sentono più individui discutere da remoto.

Insomma, potrebbe essere un’alternativa a Twitter Spaces e Clubhouse lanciata dopo ormai anni dal loro trend. Per conoscere maggiori informazioni dovremo comunque aspettare qualche settimana o, magari, qualche mese per il debutto sull’app stabile.