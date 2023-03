WhatsApp: questi messaggi vocali potrai ascoltarli solo una volta

WhatsApp sta implementando un nuovo aggiornamento attraverso il programma beta di Google Play, che porterà il servizio alla versione 2.23.7.8. Come sempre, non mancano le novità a disposizione degli utenti.

Scavando a fondo, ci si accorge di come WhatsApp stia sviluppando una funzionalità grazie a cui sarà possibile inviare messaggi audio che potranno essere riprodotti solo una volta, per garantire una maggiore privacy.

Messaggi audio effimeri in arrivo su WhatsApp

Come ben sappiamo, WhatsApp consente già l’invio di foto e video che possono essere aperti solo una volta. Grazie alle informazioni scoperte lo scorso dicembre, abbiamo potuto confermare che anche i messaggi di testo supporteranno tale caratteristica in futuro. Allo stesso tempo, analizzando WhatsApp Beta per Android in versione 2.23.7.8, il team di WABetaInfo ha scoperto che gli sviluppatori sono concentrati anche sulla possibilità di inviare messaggi audio effimeri, come dimostra lo screenshot che di seguito andiamo a condividere con voi:

I messaggi audio inviati su WhatsApp fruendo di questa modalità, una volta ascoltati, non potranno più essere riprodotti. Analogamente a quanto apprezzato nel caso delle immagini e dei video effimeri, le note audio così recapitate non potranno essere né registrate, né inoltrate e né scaricate sul dispositivo del destinatario, al fine di garantire la completa privacy.

Il rilascio di questa nuova ed attesa funzione renderà ancora più sicuro l’utilizzo di WhatsApp, evitando in tal modo la fuga di informazioni sensibili che, nella maggior parte dei casi, avviene all’insaputa dello stesso utente. Una “controindicazione” più volte lamentata da chi, giorno dopo giorno, utilizza questo servizio per rimanere in contatto con familiari, amici o colleghi di lavoro.

La possibilità di inviare messaggi audio che possono essere riprodotti solo una volta è ancora in fase di sviluppo e sarà disponibile in un prossimo aggiornamento di WhatsApp, sul quale ovviamente vi terremo informati nel momento stesso in cui dovessero esserci novità in tal senso.