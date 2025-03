WhatsApp: c'è un nuovo pulsante per contattare al volo chi guarda i tuoi stati

WhatsApp Beta per Android in versione 2.25.9.6, ora scaricabile dal Google Play Store, porta con sé le prime tracce di una nuova funzione per inviare messaggi privati a coloro che visualizzano gli aggiornamenti di stato.

In precedenza, era necessario compiere una serie di passaggi: uscire dalla schermata con l’elenco delle visite, cercare quella specifica persona tra i contatti di WhatsApp e, solo allora, iniziare la conversazione. Un processo a volte lungo ed articolato, specie per chi intrattiene un gran numero di chat.

Come funziona la nuova scorciatoia di WhatsApp per gli aggiornamenti di stato

Il pulsante integrato da WhatsApp, come si nota grazie allo screenshot condiviso da WABetaInfo, trasforma la suddetta sequenza in un’operazione istantanea. Basta un semplice clic sul nome del contatto, nella sezione “visualizzato da“, per accedere in modo rapido alla chat corrispondente:

Questa iniziativa del team di WhatsApp determina importanti miglioramenti per l’esperienza d’uso del servizio, incoraggiando le interazioni con i propri contatti. Che si tratti di rispondere ad un amico che ha appena visto le foto delle vacanze, o di scrivere ad un collega interessato a quel particolare contenuto dell’aggiornamento di stato, la nuova scorciatoia rende tutto più veloce ed intuitivo.

La scorciatoia appena inserita da WhatsApp può risultare particolarmente utile proprio nell’ambito lavorativo, dove risposte puntuali sono in grado di fare la differenza. Immaginiamo un agente immobiliare che pubblica la foto di un nuovo appartamento: avere in mano uno strumento per contattare nell’immediato i potenziali clienti, che hanno mostrato interesse verso quell’aggiornamento di stato, è senza dubbio un vantaggio da non trascurare.

Parliamo quindi di un’integrazione che, in determinati contesti, potrebbe risultare preziosa. Questa novità, per il momento, è ancora limitata ad un ristretto gruppo di beta tester ma, qualora i feedback risultassero positivi, è molto probabile che venga estesa a più utenti Android nelle prossime settimane, prima di essere rilasciata sulla versione ufficiale di WhatsApp.