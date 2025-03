WhatsApp: basterà una rapida occhiata per individuare le chat non lette

WhatsApp Beta per iOS in versione 25.5.10.72, disponibile su TestFlight, introduce il nuovo contatore delle notifiche per i filtri delle chat.

Come si può notare grazie allo screenshot condiviso da WABetaInfo, è ora presente un piccolo badge numerico in corrispondenza di ciascun filtro di WhatsApp, indicando il numero di messaggi non letti per quella specifica categoria.

Nuove notifiche per i filtri delle chat di WhatsApp

Volendo fare un esempio: nel caso ci fossero cinque conversazioni non lette, il relativo filtro delle chat di WhatsApp mostrerebbe per l’appunto il numero “5”. Il contatore, ovviamente, funziona anche per i filtri personalizzati aggiunti dagli utenti.

Questa novità può risultare decisamente utile per chi intrattiene un gran numero di conversazioni su WhatsApp, sia individuali che di gruppo, in quanto fornisce un segnale visivo immediato che semplifica la gestione delle chat e permette di organizzare meglio il flusso di messaggi tra ambiti professionali e personali. Non sarà più necessario controllare manualmente ogni gruppo o filtro per verificare la presenza di messaggi non letti: tutte le informazioni saranno disponibili a colpo d’occhio.

Per le aziende, questa integrazione dovrebbe rappresentare un vero e proprio salto di qualità: avendo a che fare ogni giorno con un elevato volume di messaggi su WhatsApp, ad esempio in categorie come “Ordini”, “Supporto” o “Richieste”, sarà possibile monitorare facilmente il numero di messaggi non letti per ciascun elenco considerato. Questo permetterà di rispondere fin da subito alle richieste più urgenti, migliorando la qualità del servizio clienti ed ottimizzando i tempi. Ad esempio, se un’azienda avesse configurato un filtro per gli “Ordini”, il badge mostrerebbe le nuove richieste in attesa di risposta, riducendo così il rischio di possibili ritardi.

Al momento, questa nuova funzionalità è disponibile solo per alcuni beta tester che hanno installato l’ultima versione di WhatsApp Beta per iOS tramite TestFlight, ma nei prossimi giorni verrà estesa ad un pubblico maggiore.