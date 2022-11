WhatsApp, cambia TUTTO: arrivano le Community e altre novità

Grandi manovre in casa Meta per WhatsApp, la popolare applicazione di messaggistica istantanea. La più evidente è il debutto della funzione delle Community, annunciata all’inizio dell’anno dal CEO di Meta, Mark Zuckerberg.

Non c’è tuttavia soltanto questo, perché adesso sarà possibile anche sfruttare una serie di funzioni che riguardano i gruppi, come la possibilità di effettuare videochiamate che includano 32 persone.

WhatsApp: Community e gruppi di videochiamate ancora più grandi, cosa c’è da sapere

La Community è una introduzione molto attesa dagli utenti di WhatsApp perché permette agli amministratori di radunare all’interno di un unico posto tutti i gruppi correlati.

Questa feature può essere utilizzata all’interno di grandi organizzazioni, come aziende, ma anche centri che raggruppano un gran numero di persone, che siano corsi di ogni tipo, classi scolastiche e quant’altro ancora. Le community possono supportare fino ad un massimo di 1024 membri, a loro volta divisi in gruppi personalizzati al loro interno.

Gli iscritti alla Community possono ricevere messaggi universali da parte degli amministratori e poi muoversi liberamente all’interno dei gruppi a seconda delle necessità. Il funzionamento è molto simile a quanto visto su Facebook, con l’aggiunta della crittografia end-to-end per una maggiore sicurezza.

Non a caso arriva anche la possibilità di effettuare videochiamate fino a 32 persone, un limite che prima era riservato esclusivamente alle chiamate vocali. A questa si aggiunge una funzione che permette di nascondere lo stato “Online” e non solamente l'”Ultimo Accesso” per avere una maggiore privacy.

Per chiudere, pare che sia in fase di studio un sistema per modificare i messaggi inviati. A quanto pare, come riporta WABetaInfo basterà premere a lungo sul messaggio che vogliamo cambiare e un menu contestuale ci darà la possibilità di scegliere il relativo comando.

La funzione è attualmente in fase beta e non è chiaro quando verrà distribuita agli utenti finali.