WhatsApp Business: disponibili i nuovi filtri di ricerca su Android e iOS

WhatsApp Business, destinata ad aziende ed altre organizzazioni per comunicare con i potenziali clienti, può contare su alcune funzionalità extra rispetto all'applicazione standard: di recente ha fatto il suo esordio anche la possibilità di affinare la ricerca sfruttando specifici filtri aggiuntivi.

WhatsApp Business si aggiorna: ecco l'ultima novità

Da tempo si era in grado di restringere i risultati della ricerca a messaggi contenenti foto, video, collegamenti, GIF, file audio e/o documenti, ma ora sono state implementate tre ulteriori opzioni.

D'ora in avanti sarà possibile filtrare i messaggi in base al fatto che il destinatario si trovi o meno nell'elenco dei contatti, oppure in base all'avvenuta lettura del messaggio in questione. Come con i filtri esistenti, potranno esserne utilizzati anche più di uno in contemporanea.

Non è chiaro se e quando tali integrazioni coinvolgeranno WhatsApp standard su Android e iOS: Probabilmente c'è meno bisogno dei nuovi filtri di ricerca in quest'ultimo caso, tenendo presente la diversa destinazione di utilizzo, ma sperare non è mai un reato.