WhatsApp Beta per Android: aggiornato il player per i messaggi vocali

WhatsApp non smette di stupire, introducendo di volta in volta nuove funzionalità che contribuiscono a migliorare l'esperienza di utilizzo dell'applicazione. Quest'oggi ci soffermeremo su una particolare feature, già presente sulle versioni per iOS e desktop, resa disponibile anche su WhatsApp Beta per Android.

Stiamo parlando del player globale per i messaggi audio che, a differenza di quanto avvenisse finora, non terminerà più la riproduzione passando da una chat all'altra.

L'ultima novità di WhatsApp Beta per Android

Come di consueto, a mettere la pulce nell'orecchio ci ha pensato lo staff di WABetaInfo che, nella circostanza, si è soffermato su WhatsApp Beta per Android in versione 2.22.7.11. Lo screenshot che condividiamo di seguito chiarisce meglio il tutto, potendo osservare la collocazione del riproduttore nella zona alta dell'interfaccia quando si accede alla pagina principale dell'applicazione:

Fino a questo momento, per ascoltare un messaggio vocale su WhatsApp era necessario rimanere nella chat del contatto da cui tale contenuto fosse stato inviato. Ora, esattamente come avviene sul client per iOS e desktop, anche nella versione beta per Android sarà possibile continuare la riproduzione della nota audio effettuando l'accesso ad un'altra conversazione.

Una funzionalità apparentemente banale ma che, nella pratica, consentirà di svolgere determinate operazioni su WhatsApp in maniera più rapida e senza alcun vincolo. Esempio, l'altra persona ha appena inviato un messaggio vocale specificando un numero telefonico da condividere con un altro contatto: si potrà scrivere questa informazione al destinatario di pari passo con l'ascolto della nota.

Occorre precisare che il nuovo riproduttore garantirà lo stesso identico funzionamento anche con i file audio inviati o ricevuti, non soltanto quindi con i messaggi vocali. Trattandosi di un aggiornamento lato server, il nuovo player potrebbe non essere fin da subito disponibile per tutti gli utenti che si affidano a WhatsApp Beta per Android: nel dubbio, provate a riprodurre un messaggio vocale e verificatene voi stessi l'attivazione o meno.