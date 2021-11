WhatsApp Beta: c'è una grossa novità per i gruppi

Se siete soliti utilizzare WhatsApp e fate parte di molti gruppi, saprete certamente quanto è importante differenziarli con immagini profilo facilmente riconoscibili. In alcuni casi, però, potrebbe non essere semplice individuare una nuova icona per uno specifico gruppo di WhatsApp.

WhatsApp Beta permette di cambiare l'icona profilo dei gruppi

A tal proposito, la versione 2.21.23.15 di WhatsApp Beta permette di cambiare l'icona profilo dei gruppi dandovi modo di personalizzarla come più vi aggrada. Installando la nuova build, infatti, e com'è possibile osservare dall'immagine sottostante, dal pannello di personalizzazione del gruppo (disponibile solo se siete amministratori o se fate parte del gruppo di amministratori) è adesso disponibile il nuovo pannello “Emoji & stickers“.

Se tappato, la nuova interfaccia permette di personalizzare l'icona profilo dei gruppi di WhatsApp scegliendo tra le centinaia di emoji offerte da WhatsApp a cui aggiungere anche gli stickers. Per rendere il tutto ancora più personale e in qualche modo adatto ai propri gusti, la nuova funzionalità permette anche di variare il colore primario dello sfondo a scelta tra quelli offerti da una nuova UI a carosello.

La funzionalità è attualmente in fase di rollout per tutti gli utenti iscritti al canale beta del Play Store e, come sempre, sarà presto disponibile anche su APK Mirror come file .apk da scaricare e installare manualmente.