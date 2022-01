WhatsApp: cosa fare se ricevi il messaggio che ti minaccia di morte

In questi giorni si sta diffondendo una truffa non solo di cattivo gusto, ma veramente pericolosa. In pratica, diversi utenti sono stati raggiunti da un messaggio WhatsApp con all'interno una vera e propria minaccia di morte. Per potersi salvare la richiesta è di 8mila dollari. Si tratta di un raggiro unito all'estorsione curato nei minimi particolari perché i cybercriminali, prima di inviarlo, verificano i dati sensibili della vittima tramite i social network così da risultare ancora più credibili.

WhatsApp: un “amico ti vuole morto”

Un messaggio inquietante si sta diffondendo tra le chat di WhatsApp. Sono in molti gli utenti che lo hanno denunciato. Addirittura qualche giorno fa è anche stato menzionato da Riccardo Trombetta nella puntata di Striscia la Notizia andata in onda il 7 gennaio su Canale 5.

Stiamo parlando di una truffa estorsiva che può colpire chiunque, basta che i cybercriminali siano a conoscenza del suo numero di cellulare così da inviargli la minaccia su WhatsApp. Vediamo il testo originale del messaggio così da poterlo identificare e non cadere nella trappola rispondendo e facendo il gioco di questi criminali:

Qualcuno che chiami tuo amico ti vuole morto con tutti i mezzi e la persona ha speso molti soldi per questo. Se veniamo a casa tua e troviamo tua moglie uccidiamo chiunque incontriamo. Non pensare di chiamare la polizia. Vuoi vivere o morire? 8mila dollari è tutto ciò che dovrai spendere.

Ovviamente, è impossibile contattare il fantomatico killer telefonicamente. Provando a chiamarlo, infatti, cade continuamente la linea. Il mezzo di comunicazione rimane WhatsApp con il quale il criminale fornisce tutte le istruzioni per il pagamento della somma che garantirebbe la sopravvivenza dell'utente in pericolo di vita.

Cosa fare in questi casi

In questi casi non si tratta solo di una semplice truffa informatica quale phishing, smishing o vishing. Anche se falsa e artificiosa, si presenta come una estorsione con minaccia di morte. Quindi è indispensabile non cercare assolutamente di contattare il numero dal quale avete ricevuto il messaggio su WhatsApp.

Inoltre, è importantissimo che vi rechiate dalle forze dell'ordine per sporgere denuncia. Attraverso le loro indagini capiranno se si tratta effettivamente di questa truffa WhatsApp o se realmente vi trovate in pericolo. Così facendo aiuterete a sgominare questi criminali evitando che rubino altro denaro a chi, particolarmente sensibile, cede a queste minacce spaventandosi enormemente.